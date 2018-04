Darauf haben alle gewartet! Seit Wochen wird spekuliert, ob Tom Kaulitz (28) der neue Mann an Heidi Klums (44) Seite ist. Innige Fotos aus einem gemeinsamen Urlaub und Händchenhalten am Flughafen brachten die Gerüchteküche zum Brodeln. Der Tokio Hotel-Gitarrist schweigt bisher – Heidi hingegen kann ihre Gefühle anscheinend nicht mehr verstecken und teile bereits einen Schnappschuss ihres Freundes. Jetzt legte das Model nach: Sie postete das erste Kuss-Bild!

Bei einem Auftritt von Tom und seiner Band in Moskau war auch Heidi mit dabei, wie die Clips in ihrer Instagram-Story beweisen. Die Germany's next Topmodel-Chefin filmte ihren Lover und seine Jungs beim Gig. Mit einem Schnappschuss machte die 44-Jährige dann klar: Tom und sie sind verliebt! Auf dem Bild küssen sich die beiden eng umschlungen und Heidis Lächeln dabei spricht Bände. Das Liebesversteckspiel der deutschen Stars scheint damit endgültig beendet zu sein.

Ein offizielles Statement von Heidi zu ihrer neuen Beziehung gibt es bisher nicht. Nach der Trennung von Vito Schnabel (31) im September 2017 scheint die Blondine aber endlich wieder auf Wolke sieben zu schweben – und bei so einer verknallten Heidi werden die 16 Jahre Altersunterschied zu dem Musiker auch zur Nebensache.

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heidi Klum, GNTM-Jurorin

Getty Images Tom Kaulitz, Musiker

WENN.com Topmodel Heidi Klum und Rocker Tom Kaulitz

