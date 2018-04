Sarah Jessica Parker (53) hat einiges mit ihrer Sex and the City-Figur Carrie Bradshaw gemein. Fashion, New York City – und offenbar auch einen Faible für Brautmode. Wer erinnert sich nicht gern an die Szene aus dem ersten SATC-Film, in der Carrie in Brautkleider sämtlicher Luxusmarken für ein Shooting mit der Vogue schlüpfen darf. Und auch im echten Leben stürtzte sich die Schauspielerin jetzt in ein Projekt rund um traumhafte Hochzeitsmode. Sarah hat eine eigene Brautmodenkollektion entworfen.

Zusammen mit dem US-Händler Gilt hat die Golden Globe-Gewinnern die Hochzeitsmode jetzt auf den Markt gebracht. "Diese Kollektion zelebriert die nicht-traditionelle Braut. Sie kann vorm Traualtar und darüber hinaus getragen werden", heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Stimmt: Jessicas Modelinie ist weit entfernt vom klassischen Brautlook. Kein Tüll, kein Glitzer. Dafür klare Linien, Federn und Jumpsuits.

Jessica beschreibt ihre Kollektion auf ihrem Instagram-Account so: "Simple Silhouetten in sanften Farben, die für uns alle gemacht sind". Und auch preislich sprechen die Stücke ein großes Publikum an. Die Preise für ein Hochzeitsoutfit à la Jessica bewegen sich zwischen 320 und 2.600 Euro. Wie gefällt euch die Kollektion? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Mike Coppola/Getty Images for Gilt.com Sarah Jessica Parker bei der Vorstellung ihrer Brautkollektion mit Gilt

Anzeige

Mike Coppola/Getty Images for Gilt.com Kleid aus Sarah Jessica Parkers Brautmodenkollektion

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de