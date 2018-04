Hat Jessica Simpson (37) ein süßes Geheimnis? Die Sängerin ist bereits stolze Mama von zwei Kindern. Mit ihrem Ehemann, Football-Profi Eric Johnson (38), hat die Schauspielerin die gemeinsame Tochter Maxwell Drew (5) und ihren kleinen Sohnemann Ace Knute (4). Können sich ihre niedlichen Sprösslinge jetzt etwa auf einen weiteren Spielkameraden freuen? Jessica wurde in New York gesichtet – und ihr Anblick heizte die Spekulationen an!

In einem knappen Negligé mit tiefem Ausschnitt und Spitzenbesatz stolzierte Jessica in Mega-Overknees durch die Straßen der Metropole. Neben dem wilden Klamottenmix, den die Blondine mit einer roten Jacke komplettierte, stach besonders eine Sache ins Auge: Unter dem geblümten Nachtkleidchen zeichnete sich deutlich ein rundes Bäuchlein ab! Aber erwartet die kleine Familie tatsächlich wieder Nachwuchs? Jessica selbst äußerte sich bisher noch nicht zu den Babygerüchten.

Es ist nicht das erste Mal, dass über eine mögliche dritte Schwangerschaft der 37-Jährigen spekuliert wird. Schon im vergangenen Jahr zeigte sich Jessica mit ein paar Pfündchen mehr auf den Hüften – und viele Fans vermuteten bei ihren neu gewonnenen Kurven, dass in dem Bauch der zweifachen Mutter ein weiteres Kind heranwachsen könnte.

