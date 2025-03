Jessica Simpson singt über Schuldzuweisungen in neuem Song

Jessica Simpson (44) hat ihre neue Single "Blame Me" veröffentlicht und gewährt darin tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt nach der Trennung von Noch-Ehemann Eric Johnson (45). In der emotionalen Ballade, die Teil ihres neuesten Albums "Nashville Canyon: Pt. 1" ist, singt die Sängerin von Schuldzuweisungen und den Nachwehen einer zerrütteten Beziehung. "Gib mir ruhig die Schuld, erzähl es deiner Mama, deinen Freunden," heißt es beispielsweise im Refrain. Der Track erschien am Freitag, den 21. März, wenige Monate nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Trennung im Januar. Das Paar, das seit 2014 verheiratet war, hat drei gemeinsame Kinder: Maxwell, Ace und Birdie. Jessica verriet über die hinter der Single liegende Botschaft: "Der Lohn eines gebrochenen Herzens ist eine Ballade."

Das neue Album markiert Jessicas Rückkehr zur Musik nach einer längeren Pause und scheint für sie eine kathartische Bedeutung zu haben. Bereits im Februar hatte sie angekündigt, nach 15 Jahren musikalischer Abstinenz wieder ihre Stimme zu erheben. "Ich habe die schwersten Momente des Lebens durchlebt, und die Musik hat mich zurückgebracht", betonte die Sängerin in einer Erklärung. Sie beschrieb "Blame Me" als einen Song, der die emotionale Kapitulation in einer Trennung reflektiert, wenn der andere einem die alleinige Verantwortung zuschreibt. "Es ist ein ermächtigender Herzschmerz-Song," erklärte Jessica in einem Behind-the-Scenes-Video. Neben "Blame Me" thematisiert sie in dem Album eine Vielzahl von Erfahrungen, die sie während ihrer Ehe gemacht hat, und eröffnete ihren Fans auf diese Weise eine verletzliche und sehr persönliche Seite von sich.

Die Texanerin hatte sich schon in ihrer Karriere als Teeniestar mit emotionalen Themen in ihrer Musik einen Namen gemacht. Doch diesmal scheint ihr neues Werk besonders autobiografisch geprägte Texte zu enthalten. Erst vor wenigen Wochen sorgte Jessica mit der Single "Leave" für Aufsehen, in der sie Andeutungen über eine mögliche Untreue ihres Noch-Ehemannes machte. Die Sängerin, die bereits seit ihrer ersten Ehe mit Nick Lachey (51) im Rampenlicht steht, hat mehrfach betont, wie sehr ihr musikalischer Ausdruck dabei hilft, Schmerz zu verarbeiten und sich wieder neu zu finden. Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren Kapitel das zweiteilige Album noch behandeln wird, denn die Sängerin machte klar: Hier geht es nicht nur um sie, sondern um jede Person, die je das Gefühl hatte, in einer Beziehung übersehen oder nicht verstanden zu werden.

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2024

