Pascal Kappés und seine Frau, Ex-Bachelor-Kandidatin Denise erwarten momentan ihr erstes Kind – dabei sind die beiden erst seit sieben Monaten ein Paar. Aus diesem Grund bekommen die werdenden Eltern nicht nur positives Feedback, sondern auch Kritik zu hören. Der schärfste Vorwurf: Ihre Beziehung und die frühe Familienplanung sollen eine PR-Masche sein. Diesen Hatern macht der 27-Jährige im Promiflash-Interview nun eine klare Ansage: "Man setzt ein Lebewesen in die Welt und sagt, das ist ein Trend. Also bitte, irgendwann sollte man mal seinen normalen Menschenverstand benutzen, um zu sagen, ok, das macht man nicht wegen eines Trends oder wegen PR oder wegen sonst irgendwas."



