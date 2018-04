Sie schweben momentan im absoluten Baby-Himmel – die Rede ist von Denise Temlitz und Pascal Kappés, die in den kommenden Monaten zum ersten Mal Eltern werden. Promiflash traf die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihren Mann jetzt auf Mallorca zum Interview – und die Vorfreude auf den Nachwuchs war wirklich nicht zu übersehen! Besonders Pascal ist mächtig stolz auf seine schwangere Frau, wie diese witzige Anekdote beweist: "Wenn wir bei ihm in der Heimat sind, so wie letztens, und wir gehen uns ein Fußballspiel anschauen, da sind dann so ungefähr 50 Personen, die er ewig nicht gesehen hat: ‘Ja, das ist übrigens meine Frau. Die ist schwanger, die ist schwanger.’ Ich glaube, ich hatte 48 Mal die Hand auf meinen Bauch", erzählte Denise lachend.



