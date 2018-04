Bereits zum vierten Mal führt der RTL-Allrounder Oliver Geissen (48) als Gastgeber durch die Liveshows des Castingformats Deutschland sucht den Superstar um Poptitan Dieter Bohlen (64). Mit lockerer Wortgewandtheit und spritzigen Kommentaren sorgt er dabei immer wieder für gute Stimmung im Studio. Letzte Woche hagelte es allerdings heftige Kritik für den sympathischen Talkmaster. Seine Sprüche seien unter der Gürtellinie gewesen, lautete der Vorwurf. Doch Oli erhält Rückendeckung aus den eigenen Reihen: Die letzten sechs Kandidaten lieben den Scherzkeks!

Mit seinem gewohnt spitzbübischen Grinsen haute der kecke Moderator vergangenen Samstag in der zweiten Liveshow einen Spruch nach dem anderen raus. Darunter sei der eine oder andere fragwürdige und taktlose gewesen, beschwerten sich einige Zuschauer. Alles Unsinn, sind sich die Anwärter auf den "Superstar 2018"-Titel einig. Im Gespräch mit Promiflash verteidigten sie den 48-Jährigen. "Seine Sprüche sind keinesfalls unangebracht, sie drücken Spontanität aus", beteuerte der Jungspund Marie Wegener (16). Auch Michael Rauscher (20) fand nur positive Worte für Oli: "Selbst hinter den Kulissen ist er sehr sympathisch, ich finde ihn echt cool! Nach den Shows bleibt er immer bei uns, redet mit uns und gibt uns Tipps!" Janina El Arguioui (30) findet sogar, dass der Showmaster einfach immer einen "grandiosen" Job mache.

Der Schweizer Kandidat Michel Truog (26) brachte es abschließend auf den Punkt: "Es ist immer noch Fernsehen. Das Business ist eben so! Hättet ihr mit so viel Zuspruch aus der DSDS-Familie gerechnet? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Florian Ebener/Getty Images Oliver Geissen und Michael Rauscher in der zweiten DSDS-Liveshow

Florian Ebener/Getty Images Oliver Geissen und Marie Wegener in der zweiten DSDS-Liveshow

Florian Ebener/Getty Images Oliver Geissen und Janina El Arguioui in der zweiten DSDS-Liveshow

