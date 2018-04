Noch vor wenigen Wochen machte der Moderator Oliver Geissen (48) als Krankheitsvertretung für Daniel Hartwich (39) bei Let's Dance, neben Newcomerin Victoria Swarovski (24), eine verdammt gute Figur. Im Netz wurden sogar Rufe nach einem Geissen-Hartwich-Moderationsduo laut. Abgesehen davon brilliert der RTL-Allrounder seit Jahren als Gastgeber von DSDS – das Publikum liebt seine Spritzigkeit und Lockerheit. In der vergangenen Liveshow jedoch scheint er es genau mit dieser lockeren Art übertrieben zu haben: Er haute einen peinlichen Spruch nach dem anderen raus!

Ausgerechnet der Gastgeber der beliebten Castingshow um Poptitan Dieter Bohlen (64) sorgte am Samstag für kollektives Fremdschämen. Mit seinem gewohnt spitzbübischen Lächeln nahm er einfach alles und jeden auf die Schippe. Das ging dieses Mal jedoch gehörig in die Hose! Denn chauvinistische Sprüche wie etwa "Wenn eine Frau als professionell bezeichnet wird, zucke ich als Hamburger immer zusammen" kamen weder beim Studiopublikum noch bei den Zuschauern zu Hause gut an. Auch anrüchige Andeutungen konnte sich der 48-Jährige nicht verkneifen. Als Mousse T. (51) nach dem Auftritt von Kandidat Michael begeistert mitteilte, dass der ihn nun endlich "geknackt" habe, scherzte die Moderationslegende: "In Köln ist so eine Aussage sehr mutig" – das Ganze war ganz offensichtlich eine Anspielung auf die LGBT-Community am Rhein.

Der TV-Showmaster führt bereits das vierte Jahr in Folge durch die DSDS-Sendung. Derartige Taktlosigkeiten hatte er sich bislang allerdings nicht geleistet. Hätte sich Oli den einen oder anderen Kommentar verkneifen müssen? Stimmt ab!

