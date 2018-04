Endlich ist es soweit: Der Name des britischen Royal-Babys ist bekannt. Am Freitag verkündeten Herzogin Kate (36) und Prinz William (35): Ihr Sohnemann heißt Louis Arthur Charles. Im Netz scheint diese Entscheidung besonders viel Zuspruch zu finden. "Ich liebe den Namen des Royal-Babys", "Prinz Louis! Ich denke, das hat uns alle überrascht, aber was für eine reizende Wahl", lauten nur zwei der positiven Kommentare von Twitter-Usern. Und auch 90 Prozent der Promiflash-Leser finden: "Super, der Name ist total süß."



