Seit einigen Wochen flimmert nun schon die elfte Staffel von Let's Dance über die deutschen TV-Bildschirme. Auch in diesem Jahr ist die Jury wieder in Hochform und bewertet die Promis, was das Zeug hält. Hinter den Kulissen verstehen sich vor allem Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (50) richtig gut – die beiden gaben ihren Fans kurz vor der Show einen witzigen Backstage-Einblick!

Ein etwas aufgekratzter Jorge tanzte schon vor der sechsten Sendung in der Instagram-Story der werdenden Mama. Mit einem angedeuteten Schwangerbauch machte sich der gebürtige Kubaner etwas über die 37-Jährige lustig. Doch Motsi nahm es mit Humor und präsentierte sich wenig später total entspannt aus der Maske: "Los geht's", betitelte die Mummy-to-be das Pic mit Lockenwickler im Haar.

Auch sonst geht die baldige Mami sehr entspannt mit ihrer Schwangerschaft um und tritt nicht gerade kürzer. Superhappy und mit einer prallen Babykugel tanzte sie schon des Öfteren vor oder während der Sendung an der Seite des 50-Jährigen. Würdet ihr euch wünschen, mehr solcher Einblicke hinter die Kulissen der beliebten Show zu bekommen? Stimmt ab!

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse vor der "Let's Dance"

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse bei "Let's Dance"

Anzeige

Würdet ihr euch wünschen, mehr solcher Einblicke hinter die Kulissen der beiden zu bekommen? Ja, auf jeden Fall! Nein, das reicht mir! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de