Mit solchen Aktionen macht er sie einfach wahnsinnig! Seit ihrem Liebes-Comeback 2016 sind Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) eigentlich ein Herz und eine Seele doch manchmal kann die Sängerin ihren Schatz nicht ganz so leiden. Bei einer Autofahrt groovten die beiden lässig zur Musik, doch plötzlich grätschte Liam rein und rief: "Oh, scheiße." Der Schauspieler erschrak die Sängerin und brachte sie vollkommen aus dem Konzept. Der 28-Jährige hatte seinen Spaß, im Gegensatz zu seiner Liebsten. "Ich hasse es, wenn er so was macht", reagierte Miley nach dem Scherz auf Twitter.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de