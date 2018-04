Beate (35) bei Promi Big Brother? Nach dem traurigen Verlust ihrer Mama Irene zieht sich die Hundefreundin im letzten Jahr etwas zurück. Auf Männerfang wolle sie in der Kuppelshow Schwiegertochter gesucht aber vielleicht wieder gehen. Moderator Jochen Schropp (39) allerdings hofft im Promiflash-Interview bei der Duftstars-Verleihung, dass die Westerwälderin lieber in den VIP-Container einzieht: "Ich hab ja Jahre lang immer gesagt, dass ich gern mal Beate und ihre Mutter im Haus hätte. Ihre Mutter ist ja jetzt leider verstorben, aber Beate wäre, glaube ich, trotzdem ganz gut in dem Haus."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de