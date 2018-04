Janina El Arguioui (30) hat schon mal den Liebessieg eingefahren! Mit ihrer Mega-Stimme steht die Plus-Size-Beauty in der dritten Liveshow der diesjährigen DSDS-Staffel. Heute Abend kämpft sie damit um den Einzug ins Finale. Was aber schon jetzt feststeht: Der heutige Tag wird wohl für immer als einer der schönsten ihres Lebens in Erinnerung bleiben – egal, wie es später für die Sängerin ausgeht. Denn: Ihr Freund hat ihr während der Generalproben einen Heiratsantrag gemacht!

Wenn das mal nicht ein bombiger Start für das Halbfinale ist! Während Janina nichtsahnend auf der Bühne trällerte, kniete sich ihr Partner Christian vor seine Angebetete. Nicht nur wegen ihrer großartigen Stimme – sondern, weil er etwas ganz Besonderes plante: Laut Bild stellte er seiner Janina in der Anwesenheit von Freunden und Familie nach dreieinhalb Jahren Beziehung die Frage aller Fragen: "Willst du mich heiraten?" Die positive Antwort sprudelte gemeinsam mit den Tränen aus der sonst so toughen Powerfrau heraus.

Damit gerechnet habe die Beauty in diesem Moment so gar nicht! Zu sehr sei Janina mit dem DSDS-Trubel beschäftigt gewesen. Christian hingegen plante den Moment schon länger: "Schon als sie beim Recall in Südafrika war, kam der Gedanke auf: Wenn sie es in die Top 10 schafft, dann würde ich ihr gerne den Antrag auf der großen DSDS-Bühne machen. Das ist ein einzigartiges Erlebnis für sie", verriet er gegenüber der Zeitung.

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui und ihr Freund Christian

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

Anzeige

Was sagt ihr zu seinem Antrag? Total süß Total daneben Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de