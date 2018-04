Sarina Nowak (25) musste für ihre Karriere als Curvy-Model kämpfen. 2009 wurde die Blondine durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt. Die damals 15-Jährige fühlte sich durch ihren sechsten Platz in der Castingshow in ihren Modelplänen so bestärkt, dass sie unbedingt weiter als Mannequin arbeiten wollte. Das Problem: Sämtlichen Agenturen war ihr weiblicher Körper nicht schmal genug. Erst Jahre später entdeckte ein Talentscout ihr Plussize-Potenzial – und entschuldigte sich für die jahrelangen Qualen!

Sarina erinnert sich in ihrem Buch Curvy noch gut an den Moment, in dem die Worte des Agenturmitarbeiters ihr Leben veränderten: "Sarina, ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass wir jetzt erst erkannt haben, dass du eigentlich curvy bist. Es ist auf jeden Fall der gesündere Weg, wenn wir dich als Curvy-Model aufbauen", erklärte er der Kurvenqueen ihre berufliche Zukunft. Die einstige GNTM-Kandidatin konnte in der damaligen Situation kaum glauben, dass die ewigen Diäten und der psychische Druck endlich ein Ende hatten. "Nach all meinen Erfahrungen mit Modelagenturen hätte ich so etwas nicht mehr für möglich gehalten. Ich war es gewohnt, drangsaliert und beleidigt zu werden", schildert sie ihre belastende Vergangenheit.

Jahrelang hatte die Agentur immer wieder Sarinas Körperform bemängelt. Vor allem ihre breiten Hüften waren ihren Chefs ein Dorn im Auge. Angesichts der ständigen Kritik zweifelte auch das Nachwuchsmodel an seinem Talent. Doch dieses Gespräch pushte nicht nur Sarinas Karriere, sondern auch ihr Selbstbewusstsein: "Von einer auf die andere Sekunde fiel der ganze Druck der letzten Monate von mir ab. Ich fand mein Lächeln wieder, und um mich herum würden mir schon bald Freunde und Familie sagen, dass ich urplötzlich eine um 180 Grad gedrehte Ausstrahlung hatte", erklärt die 25-Jährige.

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Curvy-Model

Anzeige

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak

Anzeige

Instagram / sarina_nowak Sarina Nowak, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de