Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip weiß, wie man feiert! Eigentlich galt die Österreicherin während der Show eher als große Dramaqueen. Doch eigentlich ist sie eine echte Frohnatur und stürzt sich gerne ins Nachtleben. "Zoe und ich gehen meistens jedes Wochenende weg. Da ist sie schon eher so die Partymaus und geht komplett ab, egal was für eine Musik. Und das macht einen halt einfach glücklich und deswegen ist es auch so lustig", verrät ihre neue BFF Lara Stadtherr im Promiflash-Interview.



