Söhnchen Bear Grey Payne (1) ist der ganze Stolz von Sänger Liam Payne (24). Deshalb führt er den Einjährigen auch an seine Leidenschaft heran und spielt ihm seine Musik vor. Im Promiflash-Interview verriet der frühere One Direction-Star, wie sein Sohnemann auf seinen neuesten Hit "Familiar" reagierte: "Sein Körper wurde kerzengerade. Er war so aufgeregt, dass er ganz schnell herumhüpfte und dann seine Hand in die Luft hielt.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de