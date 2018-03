Herzlichen Glückwunsch, Klein-Bear (1)! Heute vor einem Jahr wurde die Welt von Liam Payne (24) und seiner Liebsten Cheryl Cole (34) auf den Kopf gestellt: Die Musiker wurden zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohnemann Bear ist seitdem ihr ganzer Stolz. Zum ersten Ehrentag seines Sprosses machte Liam ihm jetzt nicht nur eine rührende Liebeserklärung: Er teilte außerdem einen kleinen Händchen-Schnappschuss von seinem Jungen!

"Ich kann nicht glauben, dass mein kleiner Mann heute eins geworden ist. Wo ist die Zeit nur hin?", kommentierte Liam das Instagram-Bild. Auf der seltenen Vater-Sohn-Momentaufnahme umschließt Bears winzige Hand den Daumen seines berühmten Papas. Und Liam? Der könnte stolzer nicht sein. "Happy Birthday, Sohn. Du bist meine Welt", gratulierte er seinem Baby. Für die Geburtstagsparty sollen Liam und Cheryl eine kleine Feier in intimer Runde mit Freunden und Familien geplant haben.

Ob Cheryl und Liam ihre Liebesprobleme an Bears großem Tag vergessen können? Zwischen den Turteltauben soll es heftig kriseln – das bestätigte der Ex-One Direction-Hottie erst vor Kurzem gegenüber der britischen Zeitung Evening Standard. Eine Trennung komme für Liam aber nicht infrage: "Es gab immer ein wenig Spannungen, aber wir versuchten, uns aufzurappeln. Doch nenne mir eine Beziehung, die nicht durch solche Phasen geht?"

Instagram / liampayne Liam Payne und sein Sohn Bear

Instagram / liampayne Liam Payne mit seinem neugeborenen Sohn Bear

Tolga Akmen / Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018

