Da hat Kylie Jenner (20) aber äußerst tief in die Tasche gegriffen! Das It-Girl veranstaltete jetzt eine Geburtstagssause der besonderen Art für seinen Liebsten Travis Scott (25). Der Rapper begeht zwar erst am 30. April seinen 26. Geburtstag. Doch schon am Samstagabend durfte der junge Vater ordentlich mit Freunden und Familie feiern. Seine Kylie mietete dafür eigens einen ganzen Freizeitpark und ließ auch eine meganiedliche Familientorte kreieren.

Der kalifornische Vergnügungspark "Six Flags" stand eine ganze Nacht lang nur Kylies Familie und Freunden zur Verfügung. Der Musiker wurde gebührend gefeiert – Impressionen von der Feier mit Achterbahn, Karrussell und Co. teilte die 20-Jährige später in ihren Instagram-Storys. Der Geburtstagskuchen hätte nicht besser zu dieser Location passen können: Aus Fondant und Biskuitmasse war eine zuckrige Achterbahn geschaffen, auf der sich die kleine Familie, bestehend aus Kylie, Travis und Babygirl Stormi, vergnügte. Die Marzipanfiguren sehen ihren echten Vorbildern zum Verwechseln ähnlich.

An der actionreichen B-Day-Party nahmen auch Kylies Halbschwester Kim Kardashian (37) und Schwager Kanye West (40) teil. Was sagt ihr zur süßen Geburtstagsüberraschung der jungen Mama? Stimmt ab!

