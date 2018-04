Hat Bill Cosby (80) bereits aufgegeben? Der TV-Star ist erst vor wenigen Tagen vor Gericht schuldig gesprochen worden. Er soll eine Frau erst betäubt und dann missbraucht haben. Dafür könnten ihm jetzt bis zu 30 Jahre Haft drohen. Im Gerichtssaal hat der Komiker bis zum Schluss seine Unschuld beteuert und seine Anwälte haben auch schon längst Berufung eingelegt. Aber es scheint so, als hätte der Schauspieler die Hoffnung darauf bereits verloren: Er bereitet sich mental schon auf das Gefängnis vor!

Während des gesamten Prozesses hat Cosby immer wieder mit dem Onlineportal Page Six gesprochen. Seine Gedanken kreisten dabei offenbar immer nur um ein Thema: das Gefängnis. Das könnte immerhin unter Umständen sein neues Zuhause werden – und zwar für den Rest seines Lebens. "Wenn sie mich an diesen Ort schicken, dann will ich, dass ihr da seid, um meine Geschichte zu erzählen. Es scheint, dass keiner zuhört und keiner die wahre Geschichte hören will", meinte der Verurteilte resignierend.

In diesen Interviews ging der einstige Sitcom-Darsteller sogar so weit, seine Situation mit der Inhaftierung von Nelson Mandela (✝95) zu vergleichen: "Ich habe gesehen, wie er dort lebte, was er essen musste, um zu überleben und was er durchgemacht hat. Wenn sie mich an diesen Ort schicken, dann werden sie das Gleiche mit mir tun."

Michael Bryant- Pool/Getty Images Bill Cosby bei der Voruntersuchung seines Prozesses

Anzeige

Facebook / Bill Cosby Bill Cosby mit einer Mütze der Philadelphia Eagles

Anzeige

Ouzounova/Splash News Bill Cosby in Norristown

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de