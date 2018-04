Tristan Thompson (27) ist zurück auf Social Media! Vor ein paar Wochen kam die Tochter des Basketball-Spielers und Khloe Kardashian (33) zur Welt. Kurz zuvor wurde allerdings auch öffentlich, dass der Sportler seine Freundin mehrfach mit anderen Frauen betrogen hatte. Wie es derzeit um die Eltern der kleinen True Thompson steht, ist unklar, denn beide waren abgetaucht. Doch nun meldete sich der Neu-Papa erstmals nach dem Skandal und kassierte direkt einen fetten Shitstorm.

Seit Anfang April gab es auf Instagram keinen neuen Post von Tristan. Am Sonntag aber entschloss er sich offenbar zur Rückkehr. Nach einem erfolgreichen Sieg seines Teams Cleveland Cavaliers gegen die Indiana Pacers am Sonntag veröffentlichte der 27-Jährige ein Foto von sich im Jersey und schrieb dazu: "Was für eine Atmosphäre im Q [Quicken Loans Arena, Anm. d. Red.]. Großartiger Sieg, auf zum nächsten Mal!"

Während einige Fans Tristan für die Leistung auf dem Court feiern, hält "Team Khloe" nicht sehr viel von seiner Selbstbeweihräucherung. "Jeder hasst dich noch, Tristan" oder "Bedeutet 'Auf zum nächsten Mal' das Gleiche wie bei Khloe?", lauteten nur einige der Hater-Kommentare.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Christian Petersen/ Getty Images Tristan Thompson beim NBA-Spiel in Phoenix, Arizona im Januar 2017

