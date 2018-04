Dieser Film verspricht ein richtiger Augenschmaus zu werden. Aktuell drehen Matthias Schweighöfer (37) und Kollege Florian David Fitz (43) an dem Streifen "100 Dinge". Hier spielen sie zwei Freunde, die 100 Tage lang auf alles verzichten wollen und nur Stück für Stück ihren Besitz zurückbekommen. Deshalb starten sie ihre Wette auch zuerst komplett nackt! Zu vielen Körpervergleichen kam es für die beiden Hotties am Set allerdings nicht.

Wie Matthias gegenüber Bild gestand, seien der Blondschopf und sein Kollege nicht sonderlich eitel. Auf die Frage, ob die zwei sich bei den Dreharbeiten wegen ihrer Bodys einen eigenen Wettstreit geliefert hätten, antwortete der "You Are Wanted"-Star ganz gelassen: "Das haben wir mit 20 gemacht, aber nicht mit fast 40!" Dennoch hätten er und Florian sich für den Film mächtig ins Zeug gelegt und jeden Tag mit einem Personaltrainer Gewichte gestemmt. So richtig leiden musste dabei jedoch nur einer: "Flo verzichtet auch total auf Kohlenhydrate. Ich nicht: Ich brauch mein Steinofenbrot – und auch mal ein Bier!", verriet das Werbegesicht einer Bierkampagne.

Doch nicht nur die beiden Schauspieler werten den Film optisch auf. Als weibliche Unterstützung haben sie sich Tanja Tischewitsch (28) mit ins Boot geholt. Das verriet die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin kürzlich mit einem Post vom Filmset.

Andreas Rentz/Getty Images Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz beim Bambi 2016

Matthias Nareyek/Getty Images for Babelsberg Matthias Schweighöfer, Schauspieler und Produzent

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch und Florian David Fitz

