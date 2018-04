Rosenkrieg oder Affären? Nicht bei Oscar-Preisträger Tom Hanks (61) und seiner Liebsten Rita Wilson (61)! Wenn ein absolut skandalfreies Traumpaar in der Hollywood-Traumfabrik 30 Jahre lang verheiratet ist, dann muss das im großen Stil gefeiert werden! Das dachten sich auch die beiden Turteltauben, die sich 1983 kennen- und lieben lernten: Anlässlich ihres Hochzeitstages tummelte sich vergangenes Wochenende alles, was Rang und Namen hat, auf ihrer Party, um die Liebe zu zelebrieren.

Letzten Samstag schmiss das Duo in seinem Zuhause in Los Angeles eine Fete, die es in sich hatte! Wie E! News berichtete, soll die Party am frühen Abend begonnen und bis in die Morgenstunden angedauert haben. Auf der prall gefüllten Gästeliste standen neben anderen Hollywoodgrößen die schwangere Kate Hudson (39), Kurt Russell (67), Goldie Hawn (72), Martin Short (68), Jimmy Kimmel (50) und Conan O'Brien (55). Auch Talkmasterin Oprah Winfrey (64) soll sich köstlich amüsiert haben. Unter dem immensen Starauflauf befand sich sogar der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Barack Obama (56), der mit Escort zur Feier geleitet wurde.

Dass sich der Politiker und der Hollywood-Hero blendend verstehen, ist längst kein Geheimnis mehr. Im letzten Jahr luden er und seine Frau Michelle (54) Tom und Rita auf ihre Jacht in die Südsee ein. Auch Oprah und Bruce Springsteen (68) waren mit am Start. Folglich ist es keinesfalls verwunderlich, dass das Ex-Staatsoberhaupt auf der Party aufkreuzte.

Photographer Group / Splash News Kate Hudson beim Verlassen von Tom Hanks' und Rita Wilsons Party

Anzeige

Photographer Group / Splash News Kurt Russell, Goldie Hawn, Martin Short, Jimmy Kimmel und Conan O'Brien

Anzeige

Getty Images / Theo Wargo Rita Wilson und Tom Hanks bei der "The Circle"-Premiere 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de