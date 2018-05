Seeed-Fans flippen aus: Vor zwei Jahren stand die erfolgreiche Hip-Hop-Band das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne. Das letzte Album ist sogar noch länger her. Kein Wunder also, dass alle Seeed-Begeisterten schon sehnsüchtig auf neue Nachrichten von den elf Musikern warten. Jetzt ist es endlich so weit: Ein Post der Band deutet eine neue Tour für das Jahr 2019 an!

Ein Facebook-Beitrag sorgt bei den Followern der Berliner Kombo für viel Aufregung. "Seeed Live 2019" lautet bereits die ganze Botschaft der Band. Für alle Musik-Fans ist das jedoch schon eindeutig: Die "Ding"-Interpreten gehen wieder auf Tour! Vor einigen Wochen hatte Sänger Peter Fox (46) im rbb-Interview bereits angekündigt, dass es neue Songs geben wird. Ein gesamtes Album sei aber noch nicht in Planung.

Ob es wirklich gleich eine ganze Tour oder nur ein paar Konzerte geben wird, ist aber noch nicht klar. Freut ihr euch, dass Seeed bald wieder zusammen auftreten? Stimmt ab!

Berlin4Fun / WENN Seeed beim popKick 06

Anzeige

Patrik Stollarz/Getty Images Peter Fox bei der 1 Live Krone

Anzeige

J. Carstensen / WENN Eased von der Band Seeed

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de