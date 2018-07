Ende Mai verstarb völlig überraschend Demba Nabé alias Boundzound (✝46). Er war einer der drei Frontmänner der Band Seeed. Die übrigen Bandmitglieder brachten ihre Trauer mit einem Social-Media-Beitrag zum Ausdruck. Danach hüllte sich die Gruppe in Schweigen – bis jetzt! Diese Woche meldet sich Frank Dellé via Facebook mit einem bewegenden Video bei den Fans: "Ich wollte mich bei euch bedanken für die unglaubliche Zurückhaltung und Anteilnahme, was meinen Kollegen Demba betraf. Es ist ein herber Verlust und ich habe keine Worte dafür", erklärte er betroffen.

