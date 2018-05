Mit ihrer zarten Wunderstimme haute sie die letzten Wochen alle um! Marie Wegener (16) schaffte es am vergangenen Samstag ins große Finale von Deutschland sucht den Superstar. Für die Zuschauer ist schon jetzt klar: Die 16-jährige Schülerin holt sich kommende Woche den Titel mit links. Auch die deutschen Stars und Sternchen sind von Dieter Bohlens (64) Schützling ganz angetan – und supporten die süße Blondine jetzt via Social Media!

Für die ehemalige Bachelorette Jessica Paszka (28) ist klar: Marie wird gewinnen! In ihrer Instagram-Story schwärmte sie noch während der Show von dem jungen Vocalwunder: "Ich finde die so toll. Die ist so goldig. Sie wäre für mich der perfekte Superstar!" Kultblondine Daniela Katzenberger (31) geht es da ähnlich – auch sie konnte sich am Samstagabend nicht zurückhalten, auf ihrem Insta-Profil die Duisburgerin zu bewundern: "Ich muss sagen, diese kleine Marie, die fegt echt alles weg. Die ist doch der Knaller, Wahnsinn!"

Ob es der Gymnasiastin aber gelingt, sich im großen Showdown durchzusetzen? Schließlich tritt Marie gegen drei ähnlich talentierte Nachwuchssänger an. Im Rennen um den Titel sind noch der Sunnboy Michel Truog (26), den Dieter höchstpersönlich als seinen Goldjungen betitelte, Powerfrau Janina El Arguioui (30) und Fliesenleger Michael Rauscher (20).

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Paszka beim LEA Award 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die DSDS-Finalisten 2018

