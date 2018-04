Wer singt sich an die Spitze? Heute Abend geht es für die diesjährigen DSDS-Kandidaten um den Einzug ins Finale! Zwei der sechs Nachwuchssänger und -sängerinnen müssen sich allerdings am Ende der Show von ihrem großen Traum, Deutschlands neuer Superstar zu werden, verabschieden. Aber wer muss kurz vor der Zielgeraden die Koffer packen und wer wird das Castingsformat gewinnen? Für die Promiflash-Leser steht die Entscheidung bereits fest!

Knapp 4.360 User haben an der Umfrage teilgenommen und fast die Hälfte aller Stimmen (2.085 Votes) gingen an Show-Küken Marie Wegener (16). 47,9 Prozent wollen, dass die Gymnasiastin aus Duisburg in die Fußstapfen des Vorjahressiegers Alphonso Williams (55) tritt. Dieter Bohlens (64) "Goldjunge" Michel Truog (26) liegt mit 22,1 Prozent (964 Votes) auf dem zweiten Platz. Ebenfalls beliebt bei den Fans ist Frohnatur Janina El Arguioui (30), die sich mit 12,7 Prozent (554 Votes) in dieser Umfrage Bronze angelt.

Weniger gute Siegchancen sehen die Voting-Teilnehmer hingegen für den 20-jährigen Fliesenleger Michael Rauscher (8,6 Prozent, 375 Votes) und den gleichaltrigen Pädagogikstudenten Lukas Otte (5,2 Prozent, 226 Votes). Den letzten Platz im Ranking belegt Schlagerfan Mia Gucek (25) mit schwachen 3,5 Prozent (153 Votes).

Florian Ebener/Getty Images Die DSDS-Kandidaten der dritten Liveshow ohne Marie Wegener

Florian Ebener/Getty Images Marie Wegener in der 1. Liveshow von DSDS

Florian Ebener/Getty Images DSDS-Kandidatin Mia Gucek in der zweiten Liveshow

