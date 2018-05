Gerade heute hat er Unterstützung besonders nötig. Mats Hummels (29) steht mit seinem Fußballverein FC Bayern München vor einem der schwersten Spiele seiner Karriere. Die Kicker müssen im Champions League-Rückspiel gegen das heimstarke Team von Real Madrid mit mindesten zwei Toren gewinnen, um in das Endspiel einzuziehen. Dass diese Aufgabe besonders viel Biss erfordert, zeigt jetzt seine Frau Cathy (30) mit einem süßen Foto von Söhnchen Ludwig.

Auf Instagram teilte die Designerin einen Schnappschuss von sich mit ihrem Sohnemann mit einer Haimütze auf dem Kopf: "Ich würde sagen, heute gibt es eine 'Shark Attack' auf Real Madrid! Findet ihr doch auch, oder? Also Lu hat sich extra in Schale geschmissen", kommentierte die Neu-Mama das Pic. Mit diesem putzigen Familiensupport im Rücken kann Mat und seinen Bayern der Finaleinzug in der Königsklasse ja nur glücken.

Doch auch wenn die Fußballer gegen den amtierenden CL-Sieger nicht das Finale erreichen sollten, können die Sportler stolz sein auf ihre Saison. Schließlich holten die Münchener zum sechsten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft und können noch auf den Gewinn des DFB-Pokals hoffen. Im Anschluss steht für Mats jedoch noch die Weltmeisterschaft in Russland auf dem Plan.

instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Söhnchen Ludwig

Mathis Wienand/Getty Images) Mats Hummels und Cathy Hummels beim Hugo Boss Store Event in Düsseldorf

Ross Kinnaird / Getty Images Mats Hummels beim Freundschaftsspiel England gegen Deutschland 2017

