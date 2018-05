Sie geben Woche für Woche ihr Bestes für ein Ticket in die nächste Runde – und verlieren ganz nebenbei auch noch das eine oder andere Kilo. Bereits in den vergangenen Staffeln der beliebten Tanzshow Let's Dance sorgten die schweißtreibenden Trainings der Kandidaten für wahre Fitness-Boosts. Über den körperformenden Nebeneffekt dürfen sich auch die Promis in diesem Jahr freuen – vor allem die Ladys haben schon ordentlich abgenommen!

Einen guten Anfang legt Judith Williams (45) hin: Die TV-Unternehmerin hat, wie sie in RTL Exclusiv erklärt, in den vergangenen zwei Monaten zwei Kilos verloren. Model Barabara Meier hat bei ihren Tanzsessions mit Sergiu Luca (35) sogar das Doppelte abgenommen. Die Liste der verlorenen Pfunde fährt aber das Küken unter den Mädels an: GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen (26) kann nach nur acht Wochen an der Seite von Show-Profi Christian Polanc (39) ein Kilo-Defizit von stolzen 10 Kilos feiern. Überrascht ist sie von diesem Mega-Ergebnis aber nicht: "Man macht unglaublich viel Sport. Vor allem, weil der Körper diesen Sport überhaupt nicht gewöhnt ist. Da purzeln die Kilos noch einmal viel mehr!"

Die in der vergangenen Woche ausgeschiedene Charlotte Würdig (39) hält im Gegensatzu zu ihren Ex-Konkurrentinnen nichts davon, sich an den Zahlen zu orientieren. "Wenn ich mich auf eine Waage stelle, definiert die meine Figur null. Sie definiert nur meine Stimmung für den Tag", verriet die sportliche Moderatorin.

Instagram / barbarameier Barbara Meier in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Star

Andreas Rentz/Getty Images Charlotte Würdig bei "Let's Dance"

