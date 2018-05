Harper Seven Beckham (6) startet schon jetzt ihre Karriere als Make-up-Artistin – und probiert sich direkt mal an ihren Eltern aus! Die Jüngste von David (42) und Victoria Beckham (44) ist ein echtes Multitalent: Mit fast sieben Jahren spricht der Kickerspross bereits Französisch, spielt Fußball wie eine Große – und präsentiert jetzt seine Kosmetikkünste! Seelenruhig bepinselt sie erst ihren Papa, dann ihre Mama. "Sie ist so kreativ! Harper will mich in eine Emoji-Katze verwandeln!", freut sich Vici über die Schnappschüsse auf Instagram. Ob sich demnächst wohl auch Harpers Brüder als Testobjekte hergeben werden?



