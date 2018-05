Das Ausmaß dieser Hochzeit ist kaum vorstellbar! Am 19. Mai wird für Meghan Markle (36) der Traum eines jeden kleinen Mädchens war. In der St. George's Chapel wird die ehemalige Schauspielerin ihren Traumprinzen Harry (33) vor den Augen der ganzen Welt ehelichen. Die Feierlichkeiten werden den durchschnittlichen Rahmen einer UK-Hochzeit aber bei Weitem übertreffen: Es werden nicht nur 28.000 Canapés mit rund 250 Milliarden Champagner-Bläschen heruntergespült – auch diese Zahlen toppen alles bisher da gewesene!

Bridebook.co.uk ist mit den Daten von 170.000 Hochzeiten und den Erfahrungen von mehr als 70.000 Hochzeitslieferanten auf folgendes Ergebnis gekommen: Neben den 4.040 Gästen, die der Feier beiwohnen, reisen rund 500.000 Zuschauer an, um das Wedding-Feeling in Windsor mitzuerleben. Für ihre Geduld werden sie mit einem echten Traummoment belohnt: der Prozession des Brautpaars. Mit der Hilfe von

8 Millionen Blütenblättern und rund 1 Million Handvoll Konfetti können sie Harry und Meghan dann zujubeln. Natürlich wird dabei auch stets für Sicherheit gesorgt. Neben der Royal Army werden ganze 5.000 Polizisten im Einsatz sein.

Wer selbst nicht vor Ort sein kann, schaut das Spektakel im Fernsehen. Insgesamt 3 Milliarden Menschen sollen am 19. Mai vor den TV-Screens kleben und das Event zum meist verfolgten der Geschichte machen. Sollte auch nur die Hälfte der Zuschauer ein Tränchen vergießen müssen, so könnte man mit den benutzen Taschentüchern eine Distanz bis zum Mond legen. Sobald das Freudenwasser getrocknet ist, kann das Volk die Liebe der Royals in ca. 52.750 Pubs feiern, die an dem Tag die Sperrstunde auf 1:00 Uhr nachts verschieben dürfen. Dabei wird wahrscheinlich mit über 100 Millionen Drinks im ganzen Land auf das Brautpaar angestoßen. Und auch im nächsten Jahr sollen sich noch Auswirkungen des königlichen Festes zeigen: Es wird erwartet, dass im kommenden Jahr rund 5.000 Babys in Großbritannien den Namen Meghan bekommen.

Steve Parsons/WPA Pool/Getty Images St. George's Chapel in Windsor

Gabriel Bouys/AFP/Getty Images Public-Viewing von Kate und Williams Hochzeit in 2011

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle in den Sunken Gardens

