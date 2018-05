Wenn die Kugel wächst, schrumpfen die Styling-Optionen! Im Februar bestätigten Elena Miras und ihr Schatz Mike Heiter die Gerüchte: Nach nur wenigen Monaten Beziehung erwarten die Love Island-Stars schon ihr erstes gemeinsames Baby. Mittlerweile schiebt die Schweizerin mit spanischen Wurzeln bereits eine imposante Kugel vor sich her, was leider auch ein imposantes Problem mit sich bringt: Elena findet einfach nichts mehr zum Anziehen!

Via Instagram-Story wandte die werdende Mama sich nun verzweifelt an ihre Follower: "Ich war heute einkaufen, denn ich fliege ja in den Urlaub und ich habe nicht mehr so viele Kleider, die passen, weil der Bauch wächst ja. Und es hat einfach keine schönen Kleider für Schwangere, das ist richtig schlimm." Erfolglos habe Elena zahlreiche Online-Shops durchforstet und sei nun für jeden Fashion-Ratschlag dankbar – dabei schien sie die bisher doch eigentlich gar nicht nötig zu haben.

Egal ob in stylisher Latzhose, sommerlichem Strandkleid oder sogar im bauchfreien Top – auf ihren jüngsten Social-Media-Schnappschüssen weiß Elena ihren Babykugel eigentlich ganz gekonnt in Szene zu setzen. Auch, wenn mit der Größe des Bauches auch der Schwierigkeitsgrad wächst, ihr Mike würde sie wahrscheinlich selbst im Kartoffelsack wunderschön finden.

elena_miras/Instagram Elena Miras, April 2018

Anzeige

elena_miras/Instagram Elena Miras, bekannt aus "Love Island" 2018

Anzeige

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de