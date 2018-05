Er lässt sich auch von einem gebrochenen Knochen nicht unterkriegen! Jimi Blue Ochsenknecht (26) war heißer Final-Anwärter bei der diesjährigen Let's Dance-Staffel. Unglücklicherweise schied der Schauspieler vor über einer Woche verletzungsbedingt aus – der Sympathieträger zog sich einen Ermüdungsbruch des rechten Mittelfußknochens zu. Seitdem ist der TV-Star auf Krücken unterwegs – doch das hält den Mädchenschwarm nicht davon ab, trotzdem weiterhin fleißig ins Gym zu gehen!

"Ins Fitnessstudio gehen tue ich trotzdem. Ich trainiere da aber nur den Oberkörper", verriet Jimi im Promiflash-Interview. Und das hat auch einen Grund: Denn seine Körper-Erfolge durch das harte "Let's Dance"-Workout sollen trotz des Gipses nicht verloren gehen: "Ich möchte nicht, dass die Muskelmasse, die ich jetzt zugelegt habe, schwindet." Und einen stahlharten Body hat der Sohn von Natascha Ochsenknecht (53) dank der ausdauernden Tanzeinlagen, schweren Hebefiguren und proteinhaltigen Nahrung wirklich bekommen: Er legte ganze 4,3 Kilo zu – natürlich alles nur an Muckis!

Doch nicht nur für den fitten Oberkörper schleppt sich Jimi in seiner Situation in die Muckibude – der Show-Liebling trotzt damit auch der Langeweile, die er wegen seines "Let's Dance"-Exits verspürt. Zudem hat der einstige "Wilde Kerle"-Darsteller aber auch entspanntere Zeit-Killer: "Ich esse viel, schaue viele Filme an, ich habe ab und zu auch Kumpels da, die mir helfen aufzuräumen."

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit gebrochenem Fuß

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de