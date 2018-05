Gerade erst wurde die Trennung von Ex-Bachelor Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen bekannt – doch was sagen eigentlich seine verschmähten Rosengirls Svenja von Wrese und Carina Spack zum Breakup-Hammer des einstigen TV-Traumpaares? Promiflash hat auf dem Bild-Renntag in Gelsenkirchen einfach mal nachgefragt und nicht gerade überraschte Antworten der Blondinen erhalten. "Ich habe auf die Nachricht gewartet, dass sie irgendwann kommt. Ich wünsche beiden trotzdem alles Gute", erklärte Carina gelassen. Und auch die Zweitplatzierte der letzten Staffel rechnete längst mit dem Liebes-Aus des Gogo-Girls und des Unternehmers: "Für mich war das absehbar. Ich habe mir gedacht, dass es zwischen den beiden vielleicht nicht 100 Prozent passt oder nicht allzu lange hält, aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf gepocht habe oder mich darüber freue", berichtete Svenja.



