Also doch! Lange wurde spekuliert, ob Johnny Galecki (43) in den neuen Folgen der 90er-Serie Roseanne wieder in seiner Rolle des David Healy zurückkehrt. Das Format wurde in diesem Jahr wiederbelebt und läuft so erfolgreich, dass bereits eine zweite Staffel angekündigt wurde. Der alte Cast um Roseanne Barr (65), John Goodman (65) und Co. sorgte in den letzten Wochen bereits für große Lacher und emotionale Momente – nur einer fehlte. Nun war es aber wirklich so weit: Johnny kletterte das erste Mal seit fast 20 Jahren wieder durch das Schlafzimmerfenster seiner Liebsten.

Als Freund der Teenie-Tochter Darlene, gespielt von Sara Gilbert (43), begleitete der The Big Bang Theory-Star die Familie Connor kontinuierlich. Das Paar heiratet schließlich sogar und bekommt sein erstes Kind. Wie in den neuen Episoden allerdings eröffnet wird, leben die beiden Jahre später getrennt. Vergangene Woche kehrte Johnny allerdings als David zurück und wirbelte die Gefühle seiner Ex einmal mehr durcheinander. Ein Liebes-Comeback gab es für ihn und seine Serien-Geliebte nicht, aber er soll zurück in die Nähe seiner Familie ziehen.

Es wird vorerst der einzige Auftritt von Johnny in der Serie bleiben. Durch seine Verpflichtungen bei "The Big Bang Theory" und seiner eigens produzierten TV-Show "Living Biblically" blieb dem Schauspieler einfach keine Zeit. Der "Roseanne"-Plot lässt dennoch darauf hoffen, dass die Fans in der kommenden Staffel wieder mehr von David und Darlene zu sehen bekommen.

Rex Features/ActionPress Sara Gilbert und Johnny Galecki in "Roseanne"

WENN.com Sara Gilbert und Roseanne Barr im "Roseanne"-Trailer

FayesVision/WENN.com "Roseanne"-Cast bei der Premiere in März 2018

