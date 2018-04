Grandiose Nachrichten für alle Fans von Roseanne: Das Comeback der Kultserie ist nicht nur ein Strohfeuer! Schon die erste Folge, in der Familie Conner ins US-Fernsehen zurückkehrte, erreichte unglaubliche Quoten – geradezu rekordverdächtig viele Zuschauer schalteten ein, um Roseanne Barr (65), John Goodman (65) und Co. wieder in Aktion zu sehen. Grund genug für den Sender, direkt Nachschub zu ordern: ABC bestätigt schon jetzt eine weitere Staffel!

Noch bevor die zweite Episode der Comeback-Season ausgestrahlt wurde, gab ABC die Pläne für die Fortsetzung bekannt, berichtet DWDL. Das schlagende Argument für die Entscheidung: Ganze 18,4 Millionen Fans versammelten sich vor den Bildschirmen, um nach 21 Jahren endlich neue Folgen zu sehen. Mehr Serienzuschauer in der Zielgruppe schaffte bislang nur This Is Us – in einer Episode, die direkt nach dem Zuschauermagneten Super Bowl lief. Damit kann Roseanne nun die erfolgreichste Serien-Auferstehung für sich verbuchen.

"Die Serie ist so frisch und relevant wie vor 21 Jahren, als sie vom Bildschirm verschwand. Wir sind gespannt, was das Roseanne-Team für das kommende Jahr auf Lager hat", sagte Channing Dungey, Entertainment-Chefin bei ABC. Ob das bedeutet, dass die neuen Episoden 2019 schon gesendet oder erst gedreht werden, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber: Die Fans dürfen sich auf 13 statt neun Folgen in der nächsten Season freuen!

Frederick M. Brown/Getty Images Roseanne-Cast bei der ABC-Pressetour

WENN.com Emma Kenney, Sara Gilbert und Roseanne Barr im "Roseanne"-Trailer

WENN.com Roseanne Barr und John Goodman im "Roseanne"-Trailer

