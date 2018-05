Marie Wegener (16) bekommt noch mehr berühmten DSDS-Support! Das 16-Jährige Küken der diesjährigen Staffel zählt als absolute Favoritin – mit ihrer einzigartigen Stimme hat sich die Gymnasiastin bis ins Finale gesungen! Von allen Seiten bekommt sie großen Zuspruch. So auch von den Ex-"Deutschland sucht den Superstar"-Künstlern Aytug Gün und Severino Seeger: Und sie wissen auch genau, warum sich die Duisburgerin die begehrte Castingshow-Krone holen wird!

Promiflash trifft die beiden alten DSDS-Hasen beim Bildrenntag – und Aytug, der in der Castingshow 2016 in die Top 10 einzog, fällt ein klares Urteil über seinen Liebling Marie: "Die Marie bringt einfach super Leistung jedes Mal und jedes Lied, das sie singt, ist einfach echt supergeil gesungen. Momentan haben wir auch in der Branche keinen Künstler in diesem jungen Alter und dann noch als Mädchen." Auch Severino, der sich in der 12. Staffel das begehrte Siegerkrönchen sicherte, ist im Team Marie – sieht aber noch Verbesserungspotenzial: "Die Marie hat mir am Besten gefallen, klar sie ist 16 Jahre alt und sie muss an ihrer Bühnenpräsenz arbeiten, aber das bekommt sie mit einem guten Coaching bestimmt hin – da ist wirklich viel Potenzial drin!"

Ob die Sympathieträgerin am kommenden Samstag wirklich als Siegerin hervorgeht, entscheiden die Anrufe der Zuschauer. Doch an Fans mangelt es Marie nicht: In den bisherigen Promiflash-Umfragen liegt die Finalistin stets vorne.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marie Wegener, DSDS-Kandidatin 2018

Florian Ebener/Getty Images Marie Wegener bei DSDS

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marie Wegener, DSDS-Kandidatin 2018

