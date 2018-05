Vor wenigen Tagen verkündete Lea Michele (31) via Social Media ihre süßen Verlobungsnews: Seit vergangenem Sommer datet die Glee-Darstellerin den Unternehmer Zandy Reich, der ihr nun einen ordentlichen Klunker an den Finger gesteckt hat. Ihrer Community hatte sie den Ring bereits überglücklich präsentiert. Jetzt führte sie ihr neues Schmuckstück zum ersten Mal aus – und kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus!

Total relaxt und in legeren Klamotten schlenderten die beiden Turteltauben Dienstagnachmittag durch die Straßen von New York City. Der Hingucker war an diesem Tag allerdings nicht Lea selbst, sondern der Vierkaräter an ihrer Hand. Paparazzi fingen das teure Geschmeide ein, als die 31-Jährige sich gerade einen Kaffee kaufte. Sichtlich stolz hakte sich die brünette Beauty anschließend bei ihrem Verlobten ein und genoss das Heißgetränk an der Seite ihres Zukünftigen.

Dass sie wieder einmal so glücklich werden würde, hätte sich die Sängerin vor wenigen Jahren wohl noch nicht träumen lassen: 2013 verlor sie ihren damaligen Freund und Kollegen Cory Monteith (✝31), der nach einer Überdosis Heroin und Alkohol verstorben war. Jahrelang hatte Lea um ihren Liebsten getrauert. Mit Zandy scheint sie nun aber endlich das große Glück gefunden zu haben!

