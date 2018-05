Große Knutschoffensive bei Klaudia Giez (21) und ihrem Schatz Felipe Simon! Erst vor wenigen Wochen präsentierte die Germany's next Topmodel-Beauty der Welt ihren neuen Freund. Seitdem sind auf den Social-Media-Accounts des Rotschopfs die ganz großen Gefühle angesagt. Immer wieder zeigte sich die 21-Jährige turtelig mit dem Brasilianer. Nun konnte Klaudia mit K nicht mehr an sich halten: "Und jetzt muss ich ihn einfach küssen!", ruft die Berlinerin in ihrer Instagram-Story – und drückt dem Fotografen einen dicken Schmatzer auf den Mund.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de