Seit Wochen polarisiert Heidi Klum (44) mit ihrer Beziehung zu Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28). Die einen finden die Liebe der Medienstars toll, die anderen hingegen finden den Altersunterschied von 16 Jahren einfach nur peinlich. Den Turteltauben ist das aber egal, sie sind Hals über Kopf ineinander verliebt. Und jetzt wird auch klar, wem sie dieses Liebesabenteuer zu verdanken haben: Ausgerechnet Heidis GNTM-Kollege Michael Michalsky (51) hat die beiden miteinander bekannt gemacht!

Zum dritten Mal gehört der Designer in diesem Jahr zu dem Jury-Dreiergespann von Germany's next Topmodel. Doch nicht nur vor den Kameras sind er und Heidi ein Team: Auch privat sind sie gute Freunde – offenbar sogar so gute, dass der 51-jährige Modeschöpfer auch das Liebesleben der Vierfachmama beeinflusst: Michael spielte unbewusst Amor – und verkuppelte das Model ungeplant mit dem einstigen Teeniestar, als er die beiden schon vor Monaten gegenseitig vorstellte. Ob GNTM-Juryoberhaupt Heidi ihm deswegen einen Vorteil verschafft und hauptsächlich das Team seines Show-Kontrahenten Thomas Hayo ausdünnt? Nein – wie Michael jetzt gegenüber Bild betonte: "Ich wundere mich, was da für Gerüchte aufkommen. Die Sendungen waren zu dem Zeitpunkt abgedreht."

Ob Zufall oder nicht: Die Chancen, mit einem seiner Girls die GNTM-Krone zu holen, stehen für Michael mehr als gut: Mit sechs Mädels in petto ist er Team Thomas haushoch überlegen – das besteht momentan nämlich nur noch aus Christina (21) und Jennifer (23).

P.Hoffmann/WENN.com Michael Michalsky auf der GLOW-Convention 2018 in Dortmund

WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz 2018 in Los Angeles

Antony Jones / Getty Images Thomas Hayo und Michael Michalsky beim Film Festival in Cannes

