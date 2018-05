Julian F. M. Stoeckel (31) beschäftigt die Bachelor-Trennung... nicht ganz so sehr! Es ist DAS Thema: In der vergangenen Woche trennten sich das diesjährige Rosenpärchen Kristina Yantsen und Daniel Völz (33) – vor laufenden Kameras. Julian Stoeckel hat eigentlich immer zu allem etwas zu sagen – nur bei dem Liebeschaos der TV-Gesichter tut er sich etwas schwerer: "Es war staatsbewegend, fast so wichtig wie die Hochzeit von Prinz Harry und seiner – wie heißt die denn noch mal?", scherzte der It-Boy im Promiflash-Interview.



