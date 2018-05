Ja, sie sind ein Paar! Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen präsentieren sich Kattia Vides (30) und ihr Freund Patrick Weilbach (31) das erste Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Im Promiflash-Interview haben die Turteltauben verraten, wie ihre Love-Story eigentlich angefangen hat: "Am Flughafen haben wir uns kennengelernt. Ich habe den Flughafen beraten, Kattia ist da gelandet und am General Aviation Terminal sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann hat sich das nach und nach entwickelt", plauderte der Politiker ganz offen. Ein Beziehungsstart-Datum haben die beiden allerdings noch nicht festgelegt.



