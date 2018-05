Sie meistern die Hürden ihrer Beziehung mit Bravour – auch wenn es nicht immer einfach ist! In der 13. Staffel Bauer sucht Frau verliebten sich Bauer Gerald und seine Anna unsterblich ineinander. Nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung machten die beiden ihre Verlobung öffentlich. Zuletzt wurde das Liebes-Paradies der Turteltauben aber jäh überschattet: Bei dem sympathischen Farmer aus Namibia wurde eine tödliche Nervenkrankheit diagnostiziert. Trotz aller Schwierigkeiten und Hunderten von Kilometern zwischen ihnen halten sie fest zusammen – auch wenn Gerald nicht selten unter der aktuellen Situation leidet: Er vermisst romantische Kuschel-Sessions mit seiner Liebsten bitterlich!

Zwar will Anna schon in wenigen Monaten zu ihrem Schatz nach Afrika auswandern, die letzten Wochen ohne seine Bald-Frau machen dem Kuppelshow-Hottie aber mächtig zu schaffen, wie er jetzt auf Facebook zugibt: "Es gibt so vieles, das wir bewältigen und machen müssen und leider auch so manche Hürden überspringen, doch was es gerade schwierig macht, ist, dass wir am Ende des Tages uns nicht in die Arme nehmen können." Er könne es kaum erwarten, die Blondine endlich bei sich zu haben und gemeinsam mit ihr das Abenteuer Zukunft zu bestreiten. Bis es soweit sei, bliebe ihm nichts anderes übrig, als sich mit Couple-Schnappschüssen das Warten zu versüßen.

Auch die Hochzeit der beiden Verliebten rückt immer näher. Doch eine Sause langt dem Paar nicht – sie lassen es gleich zweimal krachen! Neben einer Feier in Annas Heimat Polen wird es auch ein ausgelassenes Fest in Afrika geben.

Instagram/anna_hatsichentschieden Bauer Gerald und seine Anna in Namibia

Instagram/anna_hatsichentschieden Anna und Bauer Gerald

Instagram/gerald_hatsichauchentschieden Anna und Bauer Gerald

