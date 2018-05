Wiedersehensfreude bei den ABOUT YOU Awards! In München wurden die Stars der Social-Media-Szene ausgezeichnet und viele der Germany's next Topmodel-Kandidatinnen waren in Bayerns Hauptstadt zum ersten Mal auf dem roten Teppich. Aber nicht nur die verbliebenen Mädels wie Toni (18) oder Julianna (20) schnupperten Red-Carpet-Luft, sondern auch ausgeschiedene Teilnehmerinnen wie Gerda und Zoe trafen sich beim Event. Promiflash hakte bei Pia (22) nach, so erlebte sie ihre persönliche Premiere: "Ich bin natürlich ein kleines bisschen aufgeregt, aber es macht total viel Spaß. Es sind coole Leute, ich kann mich nicht beschweren."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de