Es war die Liebesüberraschung der vergangenen Woche: Der ehemalige Glee-Star Lea Michele (31) hat sich verlobt! Voller Freude teilte die Schauspielerin mit ihren Fans ein Foto von ihrem Diamantklunker. Private Einblicke in die Beziehung mit Zandy Reich waren bisher eine absolute Seltenheit. Doch jetzt scheint die brünette Schönheit ihr Glück einfach nicht mehr für sich behalten zu können und postete einen verliebten Schnappschuss mit ihrem Schatz!

Das Foto zeigt die frisch Verlobten an einem Strand, eng aneinander gekuschelt. Lea hat darauf ihren Ringfinger mit dem funkelnden Schmuckstück perfekt in Szene gesetzt. "Ich schwebe immer noch auf Wolke sieben. Ich liebe dich, Z.", kommentierte sie ihren Instagram-Post. Die Hollywood-Beauty scheint in dem Unternehmer offenbar endlich ihren Mr. Right gefunden zu haben. Ihre Liebe zu Zandy machte die Schauspielerin im September 2017 öffentlich.

Im Gegensatz zu Leas bisherigen Lebensgefährten steht Zandy nicht im Rampenlicht – genau das mache ihn so perfekt, verriet der "Glee"-Star in einem Interview mit dem People-Magazin. Ihr Liebster helfe ihr dabei, "den Lärm in ihrem Leben auszublenden" und sich auf sich selbst zu konzentrieren, sagte Lea in dem Gespräch.

Instagram / leamichele Lea Michele, Schauspielerin

Instagram / leamichele Lea Michele und Zandy Reich

Instagram / leamichele Lea Michele und Zandy Reich

