Die Let's Dance-Kandidaten bekommen prominente Unterstützung! Auch in der siebten Live-Show treten die tanzbegeisterten Celebrities im großen Dancebattle gegeneinander an – heute zum Thema "die schönsten TV-Songs". Die Teilnehmer dürfen sich nicht nur auf den Support ihrer Fans vor den Bildschirmen freuen – sondern auch über begeisterte Zuschauer im "Let's Dance"-Studio! DIESE Stars feuern heute Abend ihre Tanz-Lieblinge im Publikum an!

Promiflash sichtet vor Beginn der Ausstrahlung die euphorischen Star-Gäste im "Let's Dance"-Studio: Die Alles was zählt-Schauspieler Sam Eisenstein (45) und Daniel Buder (40) haben ihr Filmset heute für das Tanzspektakel eingetauscht – sie drücken ihrem Kollegen Bela Klentze (29) die Daumen! Auch die diesjährigen DSDS-Finalisten Marie Wegener (16), Michael Rauscher (20), Janina El Arguioui (30) und Michel Truog (26) haben heute ihr Stimmtraining vor der morgigen Entscheidungsshow links liegen gelassen und verfolgen lieber gespannt das bunte Showtreiben. Von den großen Tanzperformances sind auch Männermodel Nico Schwanz (40) sowie sein Kumpel Emil Kusmirek (27) fasziniert – der Ex-Das Supertalent-Finalist hat schließlich selbst große Tanzerfahrung.

Auch alte "Let's Dance"-Hasen können dem Event nicht fernbleiben. Valentin Lusin (31), der letzte Woche noch an der Seite der mittlerweile ausgeschiedenen Charlotte Würdig (39) das Tanzbein schwang, unterstützt seine Kollegen. Genauso supportive zeigt sich auch seine Frau Renata Lusin (30) – sie schied mit ihrem Tanzpartner Jimi Blue Ochsenknecht (26) wegen seines Erschöpfungsbruchs aus. Doch auch der "Wilde Kerle"-Star bleibt dem Format treu – trotz Gips mimt Jimi heute den Backstage Reporter für RTL Exklusiv.

Instagram / danielbuder Sam Eisenstein, Daniel Buder, Ramon Ademes (2.v.r.) und Béla Klentze in Köln

Instagram / valentinlusin Valentin und Renata Lusin, Tanzprofis

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit gebrochenem Fuß

