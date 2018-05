Am 23. April brachte Herzogin Kate (36) im Londoner St. Mary's Hospital einen gesunden Prinzen zur Welt. Die Welt bejubelte den jüngsten königlichen Spross, der den Namen Louis trägt. Doch auch der nächste Freudentag lässt nicht mehr lange auf sich warten! In knapp zwei Wochen geben sich ihr Schwager Prinz Harry (33) und seine Auserwählte, der Ex-Suits-Star Meghan Markle (36), auf Windsor Castle das Jawort. Nicht nur die Briten rüsten sich längst für das bevorstehende Großereignis. Auch die frischgebackene Dreifachmama setzt alle Hebel in Gang, um am royalen Hochzeitstag zu glänzen – und zwar mit gewohnt schlanker Linie.

Dass die Gemahlin von Prinz William (35) bereits wenige Stunden nach der Entbindung topgestylt und strahlend schön mit absoluten Wow-Auftritten verzaubern kann, bewies sie nicht erst letzte Woche, sondern schon, nachdem ihre Kids Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) das Licht der Welt erblickt hatten. Für die anstehende Trauung möchte sich die Beauty jetzt jedoch besonders herausputzen. Immerhin werden die Augen der Welt nicht nur auf die Braut, sondern auch auf die Mitglieder der königlichen Familie gerichtet sein. Deshalb stehe laut OK! ausschließlich gesunde Kost auf dem Speiseplan der Herzogin. Auch mit Crossfit bringe sich die Schönheit kurz vor dem romantischen Event in Topform.

Das Gute ist: Die fitte Lebensweise verlangt nicht viel von der bodenständigen Kate ab! Sie liebe es, selbst zu kochen und verzichte sogar auf Personal. Auch ihre drei Früchtchen dürften die 37-Jährige gehörig auf Trab halten! Ihre Shape-Strategie lässt sich also wunderbar mit ihrem Mamadasein verknüpfen.

Oli Scarff/Getty Images; Ian Gavan/Getty Images; Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William nach den Geburten ihrer Kinder

Anzeige

Chris Jackson - Pool/Getty Images Prinz William und Herzogin Kate während ihres Besuches in Deutschland, 2017

Anzeige

Matthew Lloyd/Getty Images Herzogin Kate bei den London Paralympics

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de