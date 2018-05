Nun ist es endlich offiziell: Während Kattia Vides (30) im Dschungelcamp Anfang des Jahres noch beteuerte, Single zu sein, ließ sie kurze Zeit später die Bombe platzen. Die Ex-"Bachelor"-Kandidatin und der CDU-Politiker Patrick Weilbach (31) daten sich seit geraumer Zeit. Auch wenn die beiden ihre Liebe eher aus der Öffentlichkeit raushalten, verrieten sie jetzt: Die Turteltauben sprechen sogar schon über Kinder!

Auf dem BILD-Renntag Anfang der Woche erschienen Kattia und Patrick endlich gemeinsam. Im Promiflash-Interview plauderten sie dann sogar ein wenig aus dem Beziehungs-Nähkästchen. "Patrick ist ein toller Mann, er ist ein Familienmensch – und das ist heutzutage wirklich sehr schwer zu finden. Und in der Hinsicht haben wir beide uns gefunden", schwärmte Kattia. Das klingt ja fast so, als könnte hier bald der Klapperstorch vorbeischauen. Ist Nachwuchs etwa schon ein Thema? "Natürlich spricht man darüber, aber das ist noch ein bisschen in der Ferne. Wir genießen jetzt die Zeit zusammen und freuen uns darauf, Urlaube gemeinsam zu verbringen und zusammenzuwachsen", versicherte der 31-Jährige.

Ob diese zwei es wohl erzählen, wenn es so weit ist? Zwar ist das ewige Versteckspiel mit dem gemeinsamen Auftritt nun endgültig vorbei. Dennoch wollen die beiden in Zukunft ihre Verliebtheit nicht nach außen tragen. Kattia wolle lieber die Privatsphäre wahren, um eine gesunde Beziehung führen zu können.

Instagram / kattiavides Kattia Vides, TV-Bekanntheit

WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach beim "Bild Renntag"

WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei der Eröffnung von Jens Büchners Faneteria auf Mallorca

