Jetzt ist es offiziell: Reality-TV-Star Kattia Vides (30) und Politiker Patrick Weilbach (31) präsentierten sich zum ersten Mal gemeinsam als Pärchen! Ihre Zuneigung zu dem CDU-Mann hatte die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin zuvor lange Zeit geleugnet. Doch obwohl die beiden Turteltauben nun öffentlich zu ihrem Glück stehen – allzu viel wollen sie auch in Zukunft nicht von sich preisgeben: Zum Wohl ihrer Partnerschaft wollen sie, dass ihre Beziehung weiterhin privat bleibt!

Wie die Frischverliebten gegenüber Promiflash verrieten, seien sie sehr glücklich miteinander, wollten das jedoch nicht in die ganze Welt hinausschreien. "Wir versuchen, eine gesunde Beziehung zu haben. Ich versuche, dass vieles von uns privat bleibt und nicht so viele Sachen in der Öffentlichkeit zu zeigen oder zu posten", gestand Kattia. Trotz großer Bekanntheit hoffe die Kolumbianerin aber, dass sie und ihr Herzblatt das Kunststück der Privatsphäre hinbekommen werden.

Vor ihrem Liebes-Outing sah man die zwei zwar bereits gemeinsam im Publikum der Tanzshow Let's Dance. Allerdings hielten sie dabei einen gewissen Sicherheitsabstand zueinander, um die Spekulationen nicht weiter anzuheizen. Inzwischen haben sich die beiden aber wohl doch dazu entschlossen, ihr Versteckspiel zu beenden.

Promiflash Kattia Vides und Patrick Weilbach im Promiflash-Interview

Instagram / kattiavides Kattia Vides in Australien

P. Hoffmann/WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach bei "Let's Dance" 2018

