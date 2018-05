Seit Wochen dreht sich in der beliebten RTL-Vorabendserie Unter uns alles um die romantische Lovestory zwischen Easy (Lars Steinhöfel, 32) und Ringo (Timothy Boldt, 27). Die Welt liebt das schwule Soap-Paar und überschüttet die beiden Schauspieler im Netz mit überschwänglichen Nachrichten. Ringo-Darsteller Timothy konnte den internationalen Hype zunächst gar nicht fassen! Was ihn an der TV-Liebe zwischen den beiden Männern so fasziniert, verriet er jetzt!

In einem Instagram-Livestream stand das sympathische Duo, das derzeit als Traumpaar gefeiert wird, den UU-Fans Rede und Antwort. Timothy, der von der positiven Resonanz vollkommen überrascht wurde, bekannte: “Ich finde das alles besonders, weil es vorher keiner gedacht hätte. Ringo und Easy waren ja vorher immer so bitchfightmäßig am Start! Ich glaube, vor einem Jahr hätte das niemand gedacht, das hat uns auch überrascht.” In der Tat hatte sich die Liebelei zwischen den beiden Serienfiguren langsam entwickelt, ganz nach dem Motto "Was sich liebt, das neckt sich".

Auch Easy-Darsteller Lars freute sich über den immensen Publikumserfolg des Soap-Couples. Im Interview mit Promiflash gestand er: "Die Geschichte gibt vielen Leuten Kraft und ich hoffe, das geht noch eine ganze Weile so weiter!" Sollte dies nicht der Fall sein, wären zahlreiche Bewunderer aus aller Welt sicher bitter enttäuscht!

timothyboldt/Instagram Timothy Boldt und Lars Steinhöfel

MG RTL D Timothy Boldt und Lars Steinhöfel

larssteinhoefel/Instagram Lars Steinhöfel und Timothy Boldt

