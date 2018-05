Ob sie das so geplant hatte? Erst im Januar dieses Jahres gab Bonnie Strange (31) ihre Schwangerschaft via Social Media bekannt. In einem engen Glitzerfummel präsentierte das Model einen schon ziemlich üppigen Babybauch. Über das Geschlecht hielt sich die On-Off-Freundin von Leebo Freeman bisher weitestgehend bedeckt. Jetzt wurde Bonnie die Verkündung von einem Medium abgenommen: Sie scheint ein Mädchen zu bekommen!

Wie aus einem Bild-Interview hervorgeht, erwartet das It-Girl wohl ein Baby-Girl. "Ihr Baby, ein Mädchen, kann jeden Moment zur Welt kommen", heißt es in den besagten Zeilen. Scheinbar kam die Zeitung der 31-Jährigen mit dieser News etwas zuvor. Erst vor wenigen Wochen machte Bonnie noch ein riesiges Geheimnis um ihren kleinen Wurm. "Natürlich weiß ich schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird", schrieb sie damals auf ihrer Social-Media-Plattform, klärte ihre Follower aber nie auf.

In den letzten Tagen ging es der werdenden Mama nicht so gut: In einem Interview gab Bonnie bekannt, dass Leebo sie betrogen habe. Sicherlich kann die Mummy-to-be es kaum noch erwarten, endlich ihr ganzes Glück in den Armen zu halten. Hättet ihr gedacht, dass das Werbegesicht ein Mädchen bekommt?

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange in der 30. Schwangerschaftswoche

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit Babybauch

Bonnie Strange Leebo Freeman und Bonnie Strange im Ermelerhaus

